اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون: لبنان يأتي في مقدمة الدول التي ستستفيد من الاستقرار الذي نسعى اليه في الشرق الاوسط

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اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون: استمرار تطوّر الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدًا للبلدين ونحن سنقدّم المساعدة اللازمة لتعزيز الثقة بينهما