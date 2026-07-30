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o
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o
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o
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اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون: لبنان يأتي في مقدمة الدول التي ستستفيد من الاستقرار الذي نسعى اليه في الشرق الاوسط
آخر الأخبار
2026-07-30 | 11:06
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اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون: لبنان يأتي في مقدمة الدول التي ستستفيد من الاستقرار الذي نسعى اليه في الشرق الاوسط
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