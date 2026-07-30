اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون: استمرار تطوّر الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدًا للبلدين ونحن سنقدّم المساعدة اللازمة لتعزيز الثقة بينهما

الرئيس عون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس أردوغان: نحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا واعادة اعمار وطننا ونصمم على تحقيق انسحاب اسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية

الرئيس عون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس أردوغان: نحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا واعادة اعمار وطننا ونصمم على تحقيق انسحاب اسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية

اردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس عون: لبنان يأتي في مقدمة الدول التي ستستفيد من الاستقرار الذي نسعى اليه في الشرق الاوسط