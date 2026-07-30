الرئيس عون في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس أردوغان: نحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا واعادة اعمار وطننا ونصمم على تحقيق انسحاب اسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية

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الرئيس عون: السلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة قوية ومؤسسات فاعلة وازدهار اقتصادي أما السلام في محيطنا والعالم فلا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها