الرئيس عون: السلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة قوية ومؤسسات فاعلة وازدهار اقتصادي أما السلام في محيطنا والعالم فلا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها

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