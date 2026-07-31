وزير الخارجية الألماني عبر إكس: نرحب باتفاق ترامب لنزع سلاح حماس والآن من الضروري إحراز تقدم حقيقي

40 ألف مهاجر عبروا الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني

40 ألف مهاجر عبروا الحدود بين المغرب وجيب سبتة الإسباني

مسؤول في حماس: يجب أن توافق إسرائيل على اتفاق نزع السلاح قبل أن تنفذه الحركة