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وزير الخارجية الألماني عبر إكس: نرحب باتفاق ترامب لنزع سلاح حماس والآن من الضروري إحراز تقدم حقيقي
آخر الأخبار
2026-07-31 | 04:51
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وزير الخارجية الألماني عبر إكس: نرحب باتفاق ترامب لنزع سلاح حماس والآن من الضروري إحراز تقدم حقيقي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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