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واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: لن ننسحب من الخط الأصفر قبل نزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح

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2026-08-01 | 10:31
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واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: لن ننسحب من الخط الأصفر قبل نزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح
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واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: لن ننسحب من الخط الأصفر قبل نزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح

 
 
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