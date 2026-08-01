الخارجية الأميركية: إيران والمجموعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أميركية أو أمريكيين في أنحاء العالم

الخارجية الأميركية: على الأميركيين خارج الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر في السفر إلى المنطقة

الخارجية الأميركية: على الأميركيين خارج الشرق الأوسط أن يعيدوا النظر في السفر إلى المنطقة

واشنطن بوست عن مسؤول إسرائيلي: لن ننسحب من الخط الأصفر قبل نزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح