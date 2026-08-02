مصدر لرويترز: تحالف أوبك+ اتفق من حيث المبدأ على رفع أهداف إنتاج النفط 188 ألف ب/ي اعتبارا من أيلول ثم تعليق الزيادة خلال الربع/4

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