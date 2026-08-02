محافظ بيروت يقترح تسمية شارعين في رأس بيروت وعين المريسة باسم فنانين

أحال محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود إلى رئيس مجلس بلدية بيروت اقتراحين يقضيان بتسمية أحد شوارع منطقة رأس بيروت باسم الفنان الراحل زياد الرحباني، وأحد شوارع منطقة عين المريسة باسم الفنان الراحل أحمد قعبور، وفق ما أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت..

وأوضحت أنّ ذلك يمهّد لعرضهما على المجلس البلديّ واتخاذ القرار المناسب.

وجاء في الاقتراحين أن هذه المبادرة تأتي تكريماً لقامتين فنيتين وثقافيتين تركتا بصمة راسخة في تاريخ لبنان الحديث، وتقديراً لإسهاماتهما الكبيرة في إثراء الحياة الثقافية والفنية والوطنية.

وأكد عبود أن إطلاق اسمي الفنانين على شارعين في بيروت يشكل عربون وفاء لمسيرتهما الإبداعية، وتخليداً لذكراهما، وحفاظاً على الإرث الثقافي اللبنانيّ، وترسيخاً لمكانة العاصمة بيروت كحاضنة للإبداع والفكر والفنون، على أن يُعرض الاقتراحان على المجلس البلديّ لاتخاذ القرار المناسب في شأنهما .