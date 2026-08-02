وزير الإعلام بول مرقص للـLBCI: قانون الإعلام قد لا يكون كاملًا لكنّه يغيّر في المشهد الإعلاميّ في المستقبل فالقانون الحاليّ لا يُطبّق بعدما “مرّ الزمن عليه”

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