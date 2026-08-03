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معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج كان كلف طبيبين من قوى الأمن الداخلي وممرض خاص ودائم للبقاء مع سلامة ومراقبة وضعه الصحي في نظارة المعلومات في سجن روميه وذلك بسبب تمنع سلامة عن تناول الطعام واخد ادويته

خبر عاجل
2026-08-03 | 06:50
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معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج كان كلف طبيبين من قوى الأمن الداخلي وممرض خاص ودائم للبقاء مع سلامة ومراقبة وضعه الصحي في نظارة المعلومات في سجن روميه وذلك بسبب تمنع سلامة عن تناول الطعام واخد ادويته
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معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج كان كلف طبيبين من قوى الأمن الداخلي وممرض خاص ودائم للبقاء مع سلامة ومراقبة وضعه الصحي في نظارة المعلومات في سجن روميه وذلك بسبب تمنع سلامة عن تناول الطعام واخد ادويته

معلومات للـLBCI: مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج كان كلف طبيبين من قوى الأمن الداخلي وممرض خاص ودائم للبقاء مع سلامة ومراقبة وضعه الصحي في نظارة المعلومات في سجن روميه وذلك بسبب تمنع سلامة عن تناول الطعام واخد ادويته كما ان طبيبي سلامة اسكندر خوري ورياض سركيس قاما بمعاينة سلامة ظهر امس في نظارة المعلومات في سجن رومية

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