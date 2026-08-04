مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي: نجري حاليا مفاوضات بشأن اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة مع المغرب

التالي

وزير الاشغال فايز رسامني في الذكرى السادسة لتفجير المرفأ: جوهر المشكلة هي سوء الادارة والاهمال وهذا ما اكتشفته منذ تسلمي الوزارة وهناك قوانين عديدة يجب اعادة النظر فيها