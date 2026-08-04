وزير الاشغال فايز رسامني في الذكرى السادسة لتفجير المرفأ: جوهر المشكلة هي سوء الادارة والاهمال وهذا ما اكتشفته منذ تسلمي الوزارة وهناك قوانين عديدة يجب اعادة النظر فيها

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معلومات للـLBCI: اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا يزال مستمرًا ويمكن وصف الأجواء بالدقيقة وحساسة إلا أن البحث يتواصل بالملفات الأساسية وفي مقدمها المناطق التجريبية ووقف الأعمال العدائية وتفجير الأنفاق وعمليات الهدم