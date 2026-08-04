الدنمارك ترحب بالرد الإسباني في شأن أزمة سبتة

رحّبت الدنمارك، التي كانت لوّحت بإمكان تعليق التعاون مع اسبانيا في منطقة شنغن، برد مدريد الثلاثاء على دخول آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني آتين من المغرب.



وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف "أنا سعيد للغاية باستجابة إسبانيا السريعة، ولا سيما بنشرها قوات الشرطة والجيش، وعودة العديد من المهاجرين إلى المغرب".



وشدد، في بيان، عقب اجتماعٍ طارىء لوزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي لبحث هذه المسألة على أن "هذه الأحداث تظهر مدى أهمية الحفاظ على سيطرتنا على حدود الاتحاد الأوروبي".