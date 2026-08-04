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o
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o
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o
كسروان
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o
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معلومات للـLBCI: اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا يزال مستمرًا ويمكن وصف الأجواء بالدقيقة وحساسة إلا أن البحث يتواصل بالملفات الأساسية وفي مقدمها المناطق التجريبية ووقف الأعمال العدائية وتفجير الأنفاق وعمليات الهدم
آخر الأخبار
2026-08-04 | 09:20
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معلومات للـLBCI: اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا يزال مستمرًا ويمكن وصف الأجواء بالدقيقة وحساسة إلا أن البحث يتواصل بالملفات الأساسية وفي مقدمها المناطق التجريبية ووقف الأعمال العدائية وتفجير الأنفاق وعمليات الهدم
معلومات للـLBCI: اليوم الأول من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لا يزال مستمرًا ويمكن وصف الأجواء بأنها دقيقة وحساسة إلا أن البحث يتواصل في الملفات الأساسية وفي مقدمها المناطق التجريبية ووقف الأعمال العدائية وتفجير الأنفاق وعمليات هدم القرى
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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