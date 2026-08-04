وزير الأشغال: ممنوع على أي جهة أن تتدخل بعملي في ما خص سلامة وأمن المواطن ونريد الاشخاص أصحاب الكفاءة

سامي الجميّل للـLBCI في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت: لا شيء سيمنع العدالة من أن تتحقق والقاضي بيطار أنهى عمله وحولّ الملف الى المدعي العام التمييزي الذي يراجع المستندات ونحن موعودون بأن يصدر المدعي العام التمييزي الإدعاء بشكل نهائي

سامي الجميّل للـLBCI في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت: لا شيء سيمنع العدالة من أن تتحقق والقاضي بيطار أنهى عمله وحولّ الملف الى المدعي العام التمييزي الذي يراجع المستندات ونحن موعودون بأن يصدر المدعي العام التمييزي الإدعاء بشكل نهائي

معلومات للـLBCI: اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لا يزال مستمرًا ويمكن وصف الأجواء بالدقيقة وحساسة إلا أن البحث يتواصل بالملفات الأساسية وفي مقدمها المناطق التجريبية ووقف الأعمال العدائية وتفجير الأنفاق وعمليات الهدم