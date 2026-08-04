سامي الجميّل للـLBCI في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت: لا شيء سيمنع العدالة من أن تتحقق والقاضي بيطار أنهى عمله وحولّ الملف الى المدعي العام التمييزي الذي يراجع المستندات ونحن موعودون بأن يصدر المدعي العام التمييزي الإدعاء بشكل نهائي