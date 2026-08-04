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سامي الجميّل للـLBCI في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت: لا شيء سيمنع العدالة من أن تتحقق والقاضي بيطار أنهى عمله وحولّ الملف الى المدعي العام التمييزي الذي يراجع المستندات ونحن موعودون بأن يصدر المدعي العام التمييزي الإدعاء بشكل نهائي

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2026-08-04 | 09:27
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سامي الجميّل للـLBCI في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت: لا شيء سيمنع العدالة من أن تتحقق والقاضي بيطار أنهى عمله وحولّ الملف الى المدعي العام التمييزي الذي يراجع المستندات ونحن موعودون بأن يصدر المدعي العام التمييزي الإدعاء بشكل نهائي
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سامي الجميّل للـLBCI في الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت: لا شيء سيمنع العدالة من أن تتحقق والقاضي بيطار أنهى عمله وحولّ الملف الى المدعي العام التمييزي الذي يراجع المستندات ونحن موعودون بأن يصدر المدعي العام التمييزي الإدعاء بشكل نهائي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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