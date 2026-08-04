الاتحاد الأوروبي يعرض مساعدات طارئة على إسبانيا لتعزيز حدود سبتة

أعلن ماجنوس برونر مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع للتكتل بشأن الهجرة، أن الاتحاد عرض على إسبانيا تقديم مساعدات، منها دعم مالي طارئ، للمساعدة في تعزيز حماية الحدود الخارجية في سبتة.



وأوضح أن الأحداث التي شهدتها سبتة الأسبوع الماضي، عندما عبر نحو 70 ألف شخص الحدود من المغرب إلى الجيب الإسباني، كانت مدفوعة بشبكات تهريب إجرامية ومعلومات مضللة جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.