الخارجية الأميركية: بدأت اليوم في روما أحدث المحادثات التي تنظمها واشنطن بين إسرائيل ولبنان وستستمر حتى 6 آب

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معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة تمنى على مجلس الإنماء والإعمار تمديد العمل بمطمر الجديدة للنفايات لعشرة ايام بعدما كانت شركة sgk المتعهدة اعلنت توقفها عن العمل مساء الثلثاء لعدم تقاضيها مستحقاتها المالية وذلك افساحاً في المجال امام الحكومة لتأمين التمو