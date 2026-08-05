الرئيس الأوكرانيّ: إمدادات البلاد من صواريخ الدفاع الجويّ صارت أقل بكثير مما كانت عليه عام 2025

أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ إمدادات بلاده من صواريخ الدفاع الجويّ صارت أقل بكثير مما كانت عليه عام 2025.



وحثّ السياسيين في الدول الحليفة على الموافقة على المزيد من الشحنات.



وذكر زيلينسكي على منصة إكس عقب هجوم روسيّ عنيف على كييف لم تتمكن أوكرانيا خلاله من اعتراض أيّ من الصواريخ القادمة "هذا الأمر لا يقتصر على فترة الصيف الحالية فحسب، بل يشمل كل فترات النصف الأول من عام 2026".