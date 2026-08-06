رئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله للـLBCI: يمكن القول اليوم إنه أصبح هناك مرجعية لقطاع النفايات في لبنان وهي الهيئة فالبلديات إذا كان لديها مشروع تستطيع القول إنها تريد المساعدة فيه

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