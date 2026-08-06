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بدء وصول الوفود المشاركة الى السفارة الاميركية في روما (فيديو)

أخبار لبنان
2026-08-06 | 03:41
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بدء وصول الوفود المشاركة الى السفارة الاميركية في روما (فيديو)
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