وزير العمل خلال اجتماع تشاركي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي: سننطلق لتطبيق قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية

عُقد اجتماع تشاركي مع وزير العمل محمد حيدر في المجلس الاقتصادي والاجتماعيّ والبيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد، في حضور النائبين فريد البستاني وبلال عبد الله ، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سعد الدين حميدي صقر، والمدير العام محمد سيف الدين وألاعضاء ورئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر،وتم البحث في موضوع الضمان الاجتماعي وفي تنظيم سوق العمل.

إثر اللقاء قال عربيد:"استكملنا اليوم البحث في موضوع العمل، وكان الموضوع الأساسي هو الضمان الاجتماعي، وقد بشرنا الوزير حيدر بأنه سيتم غدا طرح تعيين مجلس إدارة جديد للضمان الاجتماعي على جدول أعمال مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذه المؤسسة التي نراهن جميعاً على استمراريتها كأصحاب عمل وكعمال ونقول دائماً إننا نريد حمايتها لتكون من أفضل المؤسسات العاملة في لبنان".

وأكد حيدر أن "النقاش كان صريحاً، واستطعنا تكوين فكرة واضحة عن الموضوع، وأعتقد أننا جميعاً في حال انسجام وتناغم في النقاشات حول كيفية إيجاد حل لهذا الأمر".

واعلن ان "يوم غد سيتم تعيين مجلس إدارة جديد للضمان، ومن ثم ننطلق لتطبيق قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي يؤمن حماية اجتماعية ومعاشاً تقاعدياً لجميع العاملين عند نهاية الخدمة مدى الحياة، وتأمين الحماية الصحية لهم في الوقت نفسه"، معتبراً "هذه الخطوة الأولى التي تقوم بها الحكومة لتثبيت الضمان في ما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة والحماية الاجتماعية".

وقال: ” أما بالنسبة لموضوع سوق العمل الذي بدأنا نقاشه اليوم، فسنكمله في الجلسة المقبلة، وسنتطرق إلى كيفية التعاون بين جميع الأطراف من أصحاب عمل وعمال مع وزارة العمل والحكومة، بهدف فتح أسواق وفرص عمل جديدة لللبنانيين وتثبيتهم في أماكن عملهم"، متمنياً أن "تساهم الأفكار المقبلة في فتح صفحة جديدة لقطاع وسوق العمل في لبنان بالتعاون مع الجميع".

أما النائب البستاني فقال: "أنا متواجد في المجلس الإقتصادي منذ نحو تسع سنوات، وأود أن أقول ان النقاش اليوم كان ممتازا، وحضوري اليوم من لجنة الاقتصاد هو للاطلاع على الثغرات التشريعية الموجودة لكي نساعدكم فيها أنا والدكتور بلال، مؤكداً ان "الوزير حيدر كان صريحاً جداً معنا، وأنا أفتخر بوجودي هنا وسنستكمل هذا النقاش بالتأكيد".