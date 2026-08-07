سليمان فرنجية لـ"جدل": سوريا هي الحليفة الأولى لقطر وتركيا وقد تفاهمتا مع إيران وبالتالي ستتفاهم سوريا تلقائياً مع إيران وهذا سينعكس على العلاقة بين إسرائيل وحزب الله وهو موضوع استراتيجي يخدم لبنان لأنه يهدئ النفوس ويؤدي إلى تفاهم بطريقة شريفة

سليمان فرنجية لـ"جدل": سوريا هي الحليفة الأولى لقطر وتركيا وقد تفاهمتا مع إيران وبالتالي ستتفاهم سوريا تلقائياً مع إيران وهذا سينعكس على العلاقة بين إسرائيل وحزب الله وهو موضوع استراتيجي يخدم لبنان لأنه يهدئ النفوس ويؤدي إلى تفاهم بطريقة شريفة

سليمان فرنجية لـ"جدل": قد نصل إلى حصرية السلاح بيد الدولة لكن يجب أن يكون ذلك بالتفاهم والحوار وأقول إننا سنصل إليها بالتسوية ويجب أن يتم ذلك من دون "ضربة كف"