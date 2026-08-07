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سليمان فرنجية لـ"جدل": سوريا هي الحليفة الأولى لقطر وتركيا وقد تفاهمتا مع إيران وبالتالي ستتفاهم سوريا تلقائياً مع إيران وهذا سينعكس على العلاقة بين إسرائيل وحزب الله وهو موضوع استراتيجي يخدم لبنان لأنه يهدئ النفوس ويؤدي إلى تفاهم بطريقة شريفة

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2026-08-07 | 15:14
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سليمان فرنجية لـ&quot;جدل&quot;: سوريا هي الحليفة الأولى لقطر وتركيا وقد تفاهمتا مع إيران وبالتالي ستتفاهم سوريا تلقائياً مع إيران وهذا سينعكس على العلاقة بين إسرائيل وحزب الله وهو موضوع استراتيجي يخدم لبنان لأنه يهدئ النفوس ويؤدي إلى تفاهم بطريقة شريفة
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سليمان فرنجية لـ"جدل": سوريا هي الحليفة الأولى لقطر وتركيا وقد تفاهمتا مع إيران وبالتالي ستتفاهم سوريا تلقائياً مع إيران وهذا سينعكس على العلاقة بين إسرائيل وحزب الله وهو موضوع استراتيجي يخدم لبنان لأنه يهدئ النفوس ويؤدي إلى تفاهم بطريقة شريفة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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