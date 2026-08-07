سليمان فرنجية لـ"جدل": نحن مع السلام العادل والشامل الذي لا يستثني أحداً وحزب الله لن يتجه إلى السلام إذا لم يكن مطمئناً وهذا لن يحصل الآن وقد لا نذهب إلى سلام إنما قد تكون هناك تسوية "تحت الطاولة"

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