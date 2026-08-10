توغل إسرائيلي في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل في منطقة حوشين بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة فيما اندلع حريق في المكان

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