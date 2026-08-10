وكالة الجيولوجيا الكولومبية: زلزال بقوة 6.7 على مقياس ريختر يضرب مقاطعة شوكو على الساحل الغربي للبلاد

توغل إسرائيلي في الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل في منطقة حوشين بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة فيما اندلع حريق في المكان

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