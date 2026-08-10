وليد جنبلاط: لا ندري ما هو العدوان الأساسي على أرض فلسطين ولبنان وسوريا ومستقبل الأردن والمنطقة العربية فالسفير الأميركي في إسرائيل قال إن من يريد فلسطين فليذهب الى لبنان والأردن والسعودية وعلينا أن نرى الى أين ذاهبين ونصبر

وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق": ذهبنا إلى التفاوض وكنت من المؤيدين له لكننا دخلنا بورقة ضعيفة وكان ينبغي التمسك بالاتفاقيات وفي مقدّمها «الهدنة»

وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق": ذهبنا إلى التفاوض وكنت من المؤيدين له لكننا دخلنا بورقة ضعيفة وكان ينبغي التمسك بالاتفاقيات وفي مقدّمها «الهدنة»

وليد جنبلاط عن المسار التفاوضي مع إسرائيل: لدينا اتفاق الهدنة الذي رعى العلاقات اللبنانية الإسرائيلية منذ عام 1949 وورد في اتفاق الطائف والقرارات الدولية وكان يجب البدء بالأسس قبل الانتقال إلى النقاط الصغيرة والمناطق التجريبية