وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق": ذهبنا إلى التفاوض وكنت من المؤيدين له لكننا دخلنا بورقة ضعيفة وكان ينبغي التمسك بالاتفاقيات وفي مقدّمها «الهدنة»

وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق": أنا مع الحوار خصوصاً أمام ما يجري في المنطقة والتوتر الذي بدأ في باب المندب والاعتداء على السعودية فالمنطقة كلها ذاهبة إلى أهوال والعرب سيدفعون الثمن الأكبر

وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق": أنا مع الحوار خصوصاً أمام ما يجري في المنطقة والتوتر الذي بدأ في باب المندب والاعتداء على السعودية فالمنطقة كلها ذاهبة إلى أهوال والعرب سيدفعون الثمن الأكبر

وليد جنبلاط: لا ندري ما هو العدوان الأساسي على أرض فلسطين ولبنان وسوريا ومستقبل الأردن والمنطقة العربية فالسفير الأميركي في إسرائيل قال إن من يريد فلسطين فليذهب الى لبنان والأردن والسعودية وعلينا أن نرى الى أين ذاهبين ونصبر