وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق": أنا مع الحوار خصوصاً أمام ما يجري في المنطقة والتوتر الذي بدأ في باب المندب والاعتداء على السعودية فالمنطقة كلها ذاهبة إلى أهوال والعرب سيدفعون الثمن الأكبر

وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق": قلت مرّة "الى أين؟ وخَلَص التوبة"

وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق": قلت مرّة "الى أين؟ وخَلَص التوبة"

وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق": ذهبنا إلى التفاوض وكنت من المؤيدين له لكننا دخلنا بورقة ضعيفة وكان ينبغي التمسك بالاتفاقيات وفي مقدّمها «الهدنة»