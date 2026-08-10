وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق" رداً على سؤال حول موقع لبنان في ظل التحالفات الإقليمية الجديدة: لنبقَ على قدرنا في لبنان ونعرف كيف نفاوض ونقوي أنفسنا ووحدتنا الوطنية ونجري حواراً مع جميع الأطراف ونحسّن علاقتنا مع سوريا

وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق" عن العلاقة مع سوريا: تحسين علاقتنا مع سوريا وتمتينها مفيد جداً لتمتين الوحدة الوطنية في لبنان

وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق" عن العلاقة مع سوريا: تحسين علاقتنا مع سوريا وتمتينها مفيد جداً لتمتين الوحدة الوطنية في لبنان

وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق" رداً على سؤال حول التقسيم والتطبيع: لا أخاف من التقسيم بل أخاف من الهوى الإسرائيلي الجنوبي أي التطبيع وأصر على أن يبقى في لبنان حاجز أمامه