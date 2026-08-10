وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق" عن العلاقة مع سوريا: تحسين علاقتنا مع سوريا وتمتينها مفيد جداً لتمتين الوحدة الوطنية في لبنان

وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق" رداً على سؤال حول موقع لبنان في ظل التحالفات الإقليمية الجديدة: لنبقَ على قدرنا في لبنان ونعرف كيف نفاوض ونقوي أنفسنا ووحدتنا الوطنية ونجري حواراً مع جميع الأطراف ونحسّن علاقتنا مع سوريا

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