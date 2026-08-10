الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا على دفعتين في مشاع المنصوري

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الوضع في مضيق هرمز مرهون بسلوك الجانب الأميركي وكيفية تراجعه عن انتهاكاته

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الوضع في مضيق هرمز مرهون بسلوك الجانب الأميركي وكيفية تراجعه عن انتهاكاته

وليد جنبلاط خلال حفل توقيع مذكراته "قدر في هذا المشرق" عن العلاقة مع سوريا: تحسين علاقتنا مع سوريا وتمتينها مفيد جداً لتمتين الوحدة الوطنية في لبنان