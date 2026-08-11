الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الإسرائيلي أقدم منذ صباح اليوم على إضرام النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقتَي سردة والوزاني حيث امتدت النيران إلى منطقة وطى الخيام فيما تتصاعد أعمدة الدخان في أجواء المنطقة

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