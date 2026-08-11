وزير الداخلية السوري: اليوم تنتصر العدالة لضحايا الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت في حق السوريين

وزير الداخلية السوري: ماضون في ملاحقة كل من تورط في الجرائم بحق شعبنا حتى ينال جزاءه العادل

وزير الداخلية السوري: ماضون في ملاحقة كل من تورط في الجرائم بحق شعبنا حتى ينال جزاءه العادل

الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الإسرائيلي أقدم منذ صباح اليوم على إضرام النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقتَي سردة والوزاني حيث امتدت النيران إلى منطقة وطى الخيام فيما تتصاعد أعمدة الدخان في أجواء المنطقة