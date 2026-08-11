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o
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وزير الداخلية السوري: ماضون في ملاحقة كل من تورط في الجرائم بحق شعبنا حتى ينال جزاءه العادل
آخر الأخبار
2026-08-11 | 08:11
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وزير الداخلية السوري: ماضون في ملاحقة كل من تورط في الجرائم بحق شعبنا حتى ينال جزاءه العادل
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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