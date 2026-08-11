الوكالة الوطنية: 3 انفجارات هزت الجنوب في بني حيان والقنطرة

الأمم المتحدة: سلطات طالبان اعتقلت اثنين من موظفينا في أفغانستان

الأمم المتحدة: سلطات طالبان اعتقلت اثنين من موظفينا في أفغانستان

جورج عطالله للـLBCI: تجاوبنا مع مسعى عدم الاعفاء عن الجميع داخل السجون لكن المطالب أصبحت تتوالى وتزيد ما أدى إلى انسحابنا