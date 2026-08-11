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21
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
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o
كسروان
27
o
متن
27
o
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جورج عطالله للـLBCI: تجاوبنا مع مسعى عدم الاعفاء عن الجميع داخل السجون لكن المطالب أصبحت تتوالى وتزيد ما أدى إلى انسحابنا
أخبار لبنان
2026-08-11 | 14:10
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جورج عطالله للـLBCI: تجاوبنا مع مسعى عدم الاعفاء عن الجميع داخل السجون لكن المطالب أصبحت تتوالى وتزيد ما أدى إلى انسحابنا
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جورج عطالله للـLBCI: تجاوبنا مع مسعى عدم الاعفاء عن الجميع داخل السجون لكن المطالب أصبحت تتوالى وتزيد ما أدى إلى انسحابنا
أخبار لبنان
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