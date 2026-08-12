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رئيس الحكومة وصل إلى المجلس النيابي
آخر الأخبار
2026-08-12 | 03:45
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رئيس الحكومة وصل إلى المجلس النيابي
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