وصول وزير الدفاع إلى المجلس النيابي

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النائب أسعد درغام للـLBCI: حضورنا الجلسة مرتبط بإلقاء وزير الدفاع كلمة الجيش اللبناني ولا يمكن أن نوافق على أي قانون عفو يكون فيه مس لدماء شهداء الجيش