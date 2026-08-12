الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نسف مبنى مدرسة الشيخ نعيم مهدي الرسمية في زوطر الشرقية

النائب ميشال ضاهر عرض مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع العامة في البلاد مركزاً على أهمية معالجة التحديات الاقتصادية كما تناول البحث حاجات منطقة البقاع لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من صعوبات معيشية كثيرة

النائب ميشال ضاهر عرض مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع العامة في البلاد مركزاً على أهمية معالجة التحديات الاقتصادية كما تناول البحث حاجات منطقة البقاع لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من صعوبات معيشية كثيرة

النائب أسعد درغام للـLBCI: حضورنا الجلسة مرتبط بإلقاء وزير الدفاع كلمة الجيش اللبناني ولا يمكن أن نوافق على أي قانون عفو يكون فيه مس لدماء شهداء الجيش