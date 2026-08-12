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النائب ميشال ضاهر عرض مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع العامة في البلاد مركزاً على أهمية معالجة التحديات الاقتصادية كما تناول البحث حاجات منطقة البقاع لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من صعوبات معيشية كثيرة

النائب ميشال ضاهر عرض مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع العامة في البلاد مركزاً على أهمية معالجة التحديات الاقتصادية كما تناول البحث حاجات منطقة البقاع لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء وما يرافقه من صعوبات معيشية كثيرة

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