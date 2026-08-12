اجتماع عقد بين رئيسي الحكومة ومجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جورج عدوان قبيل بدء جلسة الهيئة العامة التي ستناقش قانون العفو العام

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وكالة الطاقة الدولية تتوقع عجزا في سوق النفط يبلغ 1.8 مليون ب/ي في الربع/3 مع تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط مقارنة بتوقعات سابقة بعجز 800 ألف ب/ي في تموز