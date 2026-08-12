سموتريتش: عملية هدم 26 مبنى عربيا غير قانوني انطلقت صباح اليوم في جنين تمهيدا لاستئناف الاستيطان في المنطقة

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النائب سليم عون: وزير الدفاع يُمنع من إعطاء رأي الجيش اللبناني ووزارته وموقفنا اليوم بالإنسحاب هو لعدم تسجيل على أنفسنا حصول هكذا مخالفة بوجودنا