النائب سليم عون: وزير الدفاع يُمنع من إعطاء رأي الجيش اللبناني ووزارته وموقفنا اليوم بالإنسحاب هو لعدم تسجيل على أنفسنا حصول هكذا مخالفة بوجودنا

التالي

النائب سليم عون بعد انسحاب تكتل لبنان القوي من الجلسة التشريعية: ما الذي يمنع أن نسمع رأيًا غير ملزم لنا ولا لغيرنا وليس ملزمًا للحكومة؟ نحن نعترف بأن من يتحدث باسم الحكومة هو رئيسها ولكن هذا المشروع لم يأتِ من الحكومة ما يعني أن هذا ليس رأي الحكومة