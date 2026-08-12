النائب بلال عبدالله: إقرار العفو العام إنجاز يُسجّل للمجلس النيابي واللقاء الديمقراطي ورئيس الحكومة

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النائب بلال عبد الله من مجلس النواب: المجلس النيابي قام بانجاز تاريخي اليوم بإعفاءه عن عدد كبير من الناس من جميع اللبنانيين وقانون العفو العام له طابع وطني وإنساني قبل أن يكون له طابع طائفي أو مذهبي