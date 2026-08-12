النائب سيمون أبي رميا من مجلس النواب: أخطر ما في العفو العام هو أن يتحول مرة جديدة لرسالة الى جميع اللبنانيين "لا تخف من القانون لأن التسوية السياسية قد تأتي غدا لتعفيك من أفعالك" وهذا المنطق يجب أن ينتهي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك