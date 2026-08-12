النائب عماد الحوت: رئيس الحكومة عبر عن موقف الحكومة وبالتالي لا إشكالية في هذا الموضوع وأتمنى عدم خلق مشكلة من لا مشكلة ووزير الدفاع لم يُمنع من نقل رأي الجيش أثناء مناقشة القانون

النائب عدنان طرابلسي من مجلس النواب بعد اقرار قانون العفو العام: أشكر بري وسلام على سعيهما الحثيث ونحن مع العدالة ومع رفع الظلم واليوم تحقّق ما كنا نصبو اليه

النائب عدنان طرابلسي من مجلس النواب بعد اقرار قانون العفو العام: أشكر بري وسلام على سعيهما الحثيث ونحن مع العدالة ومع رفع الظلم واليوم تحقّق ما كنا نصبو اليه

النائب بلال عبد الله من مجلس النواب: المجلس النيابي قام بانجاز تاريخي اليوم بإعفاءه عن عدد كبير من الناس من جميع اللبنانيين وقانون العفو العام له طابع وطني وإنساني قبل أن يكون له طابع طائفي أو مذهبي