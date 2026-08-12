النائب عدنان طرابلسي من مجلس النواب بعد اقرار قانون العفو العام: أشكر بري وسلام على سعيهما الحثيث ونحن مع العدالة ومع رفع الظلم واليوم تحقّق ما كنا نصبو اليه

النائب غازي زعيتر عن إقرار العفو العام: هذا القانون غير متوازن ولا عدل فيه وأعتبر أن هناك مخالفة دستورية ارتُكبت بالأمس بحق وزير الدفاع

النائب غازي زعيتر عن إقرار العفو العام: هذا القانون غير متوازن ولا عدل فيه وأعتبر أن هناك مخالفة دستورية ارتُكبت بالأمس بحق وزير الدفاع

النائب عماد الحوت: رئيس الحكومة عبر عن موقف الحكومة وبالتالي لا إشكالية في هذا الموضوع وأتمنى عدم خلق مشكلة من لا مشكلة ووزير الدفاع لم يُمنع من نقل رأي الجيش أثناء مناقشة القانون